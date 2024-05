La carica dei 14mila sul Sentierone per la Camminata Nerazzurra - Foto - La carica dei 14mila sul Sentierone per la Camminata Nerazzurra - Foto - La partenza e l’arrivo sul Sentierone hanno fatto da cornice ideale ai 14mila partecipanti che sono arrivati al nastro di partenza dove c’era nientemeno che il presidentissimo Antonio Percassi.

VIDEO / Anno 2023, 14mila bambini nati in meno rispetto all’anno precedente… Alcune considerazioni del giornalista Paolo Zerbini. - VIDEO / Anno 2023, 14mila bambini nati in meno rispetto all’anno precedente… Alcune considerazioni del giornalista Paolo Zerbini. - Paolo Zerbini è uno storico giornalista italiano. Ha iniziato la sua carriera nel 1964 al quotidiano “Il Lavoro”, allora diretto da Sandro Pertini, diventandone Direttore Editoriale. E’ passato quindi ...

Cagliari, a Reggio Emilia come alla Domus - Cagliari, a Reggio Emilia come alla Domus - In meno di 24 ore i biglietti venduti per il settore ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia sono già duemila sui quattromila disponibili. Un dato destinato a crescere nelle prossime ore, punteggian ...