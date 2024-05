Inter - spettacolo ‘stellare’ a San Siro | la coreografia fantastica contro la Lazio | FOTO e VIDEO

(Di domenica 19 maggio 2024)sono in campo per il match della 37ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si è laureata Campione d’Italia con ampio margine e punta al bottino pieno nelle ultime due giornate. La compagine di Igor Tudor è in lotta per un posto in Europa. Lo stadio Sanregala un colpo d’occhio eccezionale. I tifosi dell’sono stati protagonisti di unada stropicciarsi gli occhi per omaggiare la squadra Campione d’Italia: tutto lo stadio è stato colorato con cartoncini tricolori, il numero 20, le due stelle e la scritta ‘Campioni d’Italia’. In alto laGALLERY con le immagini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo ...

In un San Siro gremito per la festa scudetto dei nerazzurri, l'undici di Tudor si gioca contro i campioni d'Italia le ultime carte per vincere il duello con la Roma per l'ultimo posto buono per l'Europa League

