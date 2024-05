Si cerca l' elicottero su cui viaggiava Raisi L' allarme di un funzionario | Vita a rischio

Raisi - incidente in elicottero per il presidente iraniano : mistero sulle sue condizioni. «Si cerca il velivolo - soccorsi difficili per forte nebbia» Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l'elicottero, come...

Raisi - incidente in elicottero per il presidente iraniano : mistero sulle sue condizioni. «Si cerca il velivolo nella foresta di Dizmar» Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l'elicottero, come...