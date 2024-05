Raisi - incidente in elicottero per il presidente iraniano | mistero sulle sue condizioni In corso incontro d' emergenza con il Consiglio di sicurezza

(Di domenica 19 maggio 2024) IlEbrahime il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in unaereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l', come...

Teheran, 19 mag. (Adnkronos) - "Atterraggio difficile" in Iran per l' elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim Raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia Iran iana dell'Azerbaigian ...

Raisi, il religioso senza carisma che ha scalato i vertici della teocrazia iraniana - raisi, il religioso senza carisma che ha scalato i vertici della teocrazia iraniana - Nella nebbia delle montagne gli iraniani attendono di conoscere la sorte di due figure apicali della teocrazia al potere: il presidente Ebrahim raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amir ...

