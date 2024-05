Cultura | 76 mila presenze per la Notte dei Musei a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) La quattordicesima edizione delladeidiha consentito al pubblico di ogni eta’ e provenienza di visitare, in un’atmosfera di festa, gli oltre 60e luoghi dellaeccezionalmente aperti dalle 20 alle 02. La manifestazione ha coinvolto quest’anno nella Capitale un totale di oltre 76.000 visitatori neiCivici e negli altri spazi aderenti, che hanno approfittato dell’imperdibile occasione di assistere, al costo simbolico di un euro o del tutto gratuitamente, all’ampia varieta’ di iniziative in programma circondati dall’arte e dalla bellezza. Lo riferisce in una nota l’azienda speciale comunale per i servizili, Zetema. I numeri sono in aumento rispetto al dato del 2023 (73) e del ...