Covid fattore di rischio per Alzheimer - l'analisi Milano, 18 mag. (Adnkronos Salute) - "L'infezione da Sars-CoV-2 dovrebbe essere considerata un fattore di rischio per l'Alzheimer, anche se la distinzione tra causalità e accelerazione della malattia non è chiara". Va ancora capito, in altre ...

