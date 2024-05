Festival di Cannes 2024 | tutti i look casual delle star

Una cena e un party speciale all'Eden Roc di Cap d'Antibes per celebrare il potere del cinema e le donne. Così è andato in scena Women in Cinema, tra riflessioni importanti, un parterre incredibile di star e il rumore del mare in sottofondo

Limonov, la recensione | Cannes 77 - Limonov, la recensione | cannes 77 - La recensione di Limonov, il film di Kirill Serebrennikov tratto dal romanzo di Carrére presentato in concorso al festival di cannes Ci voleva Kirill Serebrennikov per rispondere al cinema americano ...

Da Cannes al Visionario in tempo reale arriva "Marcello Mio" - Da cannes al Visionario in tempo reale arriva "Marcello Mio" - Un’anteprima speciale, in arrivo in contemporanea con la presentazione al festival di cannes, dove è in concorso: martedì 21 maggio alle ore 20.45 al Visionario "Marcello Mio", una serata evento con ...

Emilia Perez: le prime reazioni della critica al Festival di Cannes 2024 - Emilia Perez: le prime reazioni della critica al Festival di cannes 2024 - Ecco le prime reazioni della critica al Festival di cannes per il film del regista francese Jacques Audiard dal titolo Emilia Perez. Si tratta di un melò cromatico sospeso tra musical e dramma in cui ...