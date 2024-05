La musica di Sally Cangiano chiude la rassegna ‘Rapsodie-Emozioni in prosa - poesia e musica’

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiUna serata magica con l’ottimae il vulcanico talento diha chiuso in bellezza, sabato sera, laRapsodie –in, che da febbraio a maggio 2024 ha proposto con successo cinque interessantissimi ed emozionanti eventi live di teatro,, sotto la direzione artistica di Monica Carbini – Test TeatroStage, e realizzati in collaborazione con e presso la sede di Accademia di Santa Sofia. Il concerto del chitarrista cantautore nato a Piedimonte Matese, dal titolo “Solo Project”, è un progetto innovativo e originale che, anche grazie alla particolare verve dell’artista, cattura subito il pubblico.scherza, ...

