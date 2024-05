Atalanta verso la finale di Europa League | sprint per avere Kolasinac

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Bergamo, 19 maggio 2024 – Domani, lunedì 20 maggio, l’saprà se Seadpotrà fare parte, oppure no, della squadra che affronterà ladimercoledì a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Il 31enne difensore bosniaco, uscito dopo un quarto d’ora per un risentimento muscolare al flessore il 2 maggio nella gara d’andata a Marsiglia, domani proverà a tornare in gruppo dopo 18 giorni di terapie mirate e un percorso riabilitativo personalizzato. L’ex Arsenal avrebbe poi un paio di allenamenti a disposizione prima della, giusto le ultime sedute di rifinitura. I problemi del reparto Gasperini ovviamente ci spera, per il valore e l’esperienza del gladiatore bosniaco, e perun uomo in più in un reparto, quello arretrato, con i ...