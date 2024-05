Emilia Pérez - Selena Gome - Zoe Saldaña e Édgar Ramírez | Non riconosciamo il paese in cui viviamo

(Di domenica 19 maggio 2024) Durante la conferenza stampa dial Festival di Cannes 2024, le star del filmz, Zoeedhanno parlato della politica nella nuova opera di Jacques Audiard, che sta già riscuotendo grande successo alla kermesse francese. Come abbiamo visto nella nostra recensione, la pellicola di genere musical è ambientata in Messico, unlacerato dalla narcoguerra militarizzata che vede contrapposti i cartelli messicani della droga e che si appresta a dirigersi verso le elezioni presidenziali del prossimo elezioni presidenziali in programma per il prossimo 2 giugno. Un giornalista messicano ne ha quindi approfittato per chiesto agli attori se potevano conciliare la bellezza del film con la corruzione del mondo reale che ...

Se la delusione più cocente a oltre un terzo di svolgimento del concorso è arrivata dall’ultimo vincitore della Mostra di Venezia, Yorgos Lanthimos, la sorpresa più piacevolmente spiazzante è invece giunta dal francese Jacques Audiard , “migrato” in ...

Il film: Emilia Pérez , 2024. Regia: Jacques Audiard . Cast: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez, Édgar Ramírez. genere : Musical, Drammatico. Durata: 130 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: La ...

Emilia Perez: le prime reazioni della critica al Festival di Cannes 2024 - 19/05/2024 - 17:05 Ecco le prime reazioni della critica al Festival di Cannes per il film del regista francese Jacques Audiard dal titolo Emilia Perez . Si tratta di un melò cromatico sospeso tra musical e dramma in cui la transizione di un boss del cartello messicano diventa occasione per esplorare le dinamiche della violenza da un ...

