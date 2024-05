Inter-Lazio - la MOVIOLA LIVE | gol annullato a Castellanos Contatto Pavard-Zaccagni e Vecino-Lautar - niente rigore

(Di domenica 19 maggio 2024) Questi i principali episodi da m oviola, analizzati da Calciomercato.com, di, match valido per la 37esima giornata di Serie A....

Inter celebra il ventesimo scudetto con una coreografia mozzafiato - Inter celebra il ventesimo scudetto con una coreografia mozzafiato - Una coreografia che abbraccia tutto San Siro La coreografia messa in scena dai tifosi dell'Inter prima del calcio d'inizio contro la Lazio è stata da lasciare a bocca aperta. Nell'ultima partita ...

Inter-Lazio 0-0, botta e risposta tra Thuram e Castellanos | La diretta - inter-lazio 0-0, botta e risposta tra Thuram e Castellanos | La diretta - Ecco i 22 che scenderanno in campo nel match delle 18:00 Ecco le scelte di formazione di Inzaghi e Tudor per il match valido per la 37esima… Leggi ...

Inter Lazio, Stramaccioni SPIEGA: «Kamada La differenza rispetto a Sarri è questa qui» - Inter Lazio, Stramaccioni SPIEGA: «Kamada La differenza rispetto a Sarri è questa qui» - L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37esima giornata della Serie A 2023/24: moviola inter-lazio L’episodio chiave della moviola ...