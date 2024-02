Sconto IMU al 50% per chi fa questa registrazione | attenzione l’agevolazione parte da una data precisa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 febbraio 2024) Risparmia il 50% sull’IMU! Scopri come ottenere questo vantaggio esclusivo con lacorretta. Mada una. Con il primo appuntamento con l‘IMU che si avvicina rapidamente (il 16 giugno è proprio dietro l’angolo), è il momento perfetto per rivelarvi un asso nella manica che può drasticamente abbattere il vostro tributo fiscale: il comodato al figlio.non è solo una mossa, ma una strategia ben congegnata che può portare a un risparmio fino al 50%. Tuttavia,alle regole. Strategie vincenti per il 2024: Come risparmiare il 50% sull’IMU – Cityrumors.itL’IMU può rappresentare un’ondi preoccupazioni, ma la chiave per alleggerire il peso fiscale potrebbe risiedere ...