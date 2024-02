Italiano | “Quattro minuti di follia sono stati fatali” D’Aversa | “Per noi vittoria col cuore”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Appare sconsolato, Vincenzo, dopo la partira di Lecce. "Ci e' mancata - dice- un po' di malizia, avevamo un corner al 44' del secondo tempo, la partita era in pugno e il Lecce non ne aveva piu': questidettagli, bastava un po' di furbizia, non l'abbiamo avuta e alla fine ci ritroviamo senza punti ad averla persa. Peccato, perche' avevamo reagito bene, Parisi aveva avuto la palla del 3-1, la traversa di Belotti. Questipunti pesanti che adesso vedremo dove andarli a prendere" L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, 2 febbraio 2024 - Nuova sconfitta per la Fiorentina, che torna da Lecce senza punti dopo aver accarezzato la vittoria. 3-2 per i salentini ...

Il tecnico parte dal primo tempo spostandosi poi sull’andamento: “ Purtroppo con un po’ di malizia e furbizia non avremmo mai perso. Al 44' c’era un corner per noi, palla in mezzo al campo e poi sul 2 ...Al termine della partita persa contro il Lecce, Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN: "È mancata un po' di malizia. Abbiamo avuto un corner all'89' e avevamo ...Il Lecce riesce a vincere contro i viola nei minuti finali della sfida del Via del Mare: dall'1-2 al 3-2 finale in un minuto e poco più.