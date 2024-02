Porto | arrestate 12 persone vicine a Pinto da Costa | hanno provato a impedire con la violenza la candidatura di Villas Boas

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È stata ribattezzata “Operazione Pretoriano”, rubando la definizione ad André, che dopo i tafferugli scoppiati il 13 novembre 2023 durante l’Assemblea Generale convocata per modificare lo statuto del, qualificò in quel modo i fedelissimi del presidenteda, in carica dal 1982: il blitz ha portato al fermo di dodici, tra le quali il capo dei tifosi Fernando Madureira, sua moglie Sandra, lo speaker del club (Fernando Saul) e il responsabile delle relazioni esterne (Tiago Aguiar). Sono ai domiciliari, in attesa degli sviluppi di questa torbida vicenda scatenata dalladialla presidenza del. Lo stesso, 46 anni, ...