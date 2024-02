La Perla | il fondo anglo olandese è fuori | si spera nell’amministrazione straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bologna, 1 febbraio 2024 – A dispetto di quello che potrebbe sembrare, per lo storico marche de La, e soprattutto per le 220 lavoratrici, arriva una buona notizia: il tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato di insolvenza de LaManufacturing srl, il che significa che ilTennor èdalla gestione dell’azienda e ora possono entrare in scena gli amministratori straordinari del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Il giudice delegato è Maurizio Atzori. Dopo una fase di osservazione, verrà decisa l'apertura dell'amministrazioneche sarà affidata agli avvocati Francesco Paolo Bello, Francesca Pace e Gianluca Giorgi. La sentenza è stata emessa oggi in Camera di consiglio: solo la settimana scorsa era stata ...