Il carabiniere al corteo | Non riconosco Mattarella Subito trasferito dall’Arma

(Di martedì 30 gennaio 2024) e Nicola Palma "Cos’ha detto il vostro presidente? Il presidentecos’ha detto?". Pomeriggio di sabato scorso, siamo in via Padova a Milano. Circa 1.200 manifestanti pro Gaza hanno deciso di sfidare i divieti e di partire comunque in, salvo essere fermati dopo un centinaio di metri da uno sbarramento di poliziotti e carabinieri in assetto anti-sommossa. Lo stallo va avanti per circa un’ora. Ed è in questa lunga e tesissima fase di impasse – che poi le prime file romperanno all’improvviso con un doppio tentativo di sfondare il cordone di sicurezza – che Franca Caffa, 94 anni, fondatrice a fine anni Settanta del Comitato Inquilini del quartiere popolare Molise-Calvairate premiata a dicembre dal Comune con l’Ambrogino d’oro, si rivolge a uno dei militari: "Il presidentecos’ha detto?", con riferimento alla ...

