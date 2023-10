Basket | Serie A 2023 2024 | Brescia e Virtus Bologna si confermano in vetta | prima gioia Scafati

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) La Germanibatte la GeVi Napoli mediante il punteggio di 80-71 nel match valevole per la terza giornata del campionato didie resta al comando della classifica a punteggio pieno. Inalla graduatoria c’è anche la, che spazza via la Dolomiti Energia Trento con un nettissimo 75-90.vittoria stagionale, invece, per la Givova, che ha la meglio per 85-77 nei confronti dell’Estra Pistoia, che resta ancora a secco. PROGRAMMA E TV 3^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1-NAPOLI 80-71 (23-22, 18-16, 18-19, 21-14) A ...