Dirigente di un cantiere Tav in Veneto picchiato brutalmente | tre arresti

(Di venerdì 22 settembre 2023) I carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza hanno arrestato, oggi, tre uomini considerati responsabili di un brutale pestaggio, avvenuto nel maggio del 2022, ai danni di undella Salcef, azienda che lavora nella progettazione dei cantieri della Tav in. Glisono arrivati al termine di un'indagine durata alcuni mesi.

... è emerso come i tre aggressori avessero atteso la vittima per diverse ore e proprio all'esterno del. Poi, servendosi di un suv, avevano bloccato l'auto delper poi picchairlo con ...Tre uomini ritenuti responsabili di un brutale pestaggio ai danni di undella Salcef, un'azienda impegnata nella progettazione dei cantieri della Tav in Veneto, sono stati arrestati stamane dai Carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza.

Pestarono brutalmente un dirigente cantiere Tav, tre arresti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Vicenza, pestarono dirigente cantiere Tav: tre arresti dei CC TGCOM

I tre uomini, fermati dai carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, sono considerati responsabili di un brutale pestaggio, avvenuto nel maggio del 2022, ai danni di un dirigente della Salcef, ...I carabinieri di Vicenza hanno arrestato 3 uomini ritenuti responsabili del un brutale pestaggio di un dirigente della Salcef, azienda impegnata nella progettazione dei cantieri della Tav in Veneto. L ...