A Monreale notte prima degli esami | serata di gala per i maturandi

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Lasta per diventare ancora più speciale per isi. L’Amministrazione Arcidiacono ha infatti organizzato la II Edizione della festa in onore dei, che si terrà il 6 giugno alle ore 20.00 a Villa Savoia. La scelta di questo luogo non è stata casuale, poiché le terrazze panoramiche offrono (live.it)