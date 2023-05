Gasperini | «Inter? La squadra peggiore per il Manchester City!»

(Di domenica 28 maggio 2023) Gian Piero, nella conferenza stampa post partita, parla della sconfitta subita contro l’sul finale di 3-2 questa sera al Meazza. VICINO ALL’ADDIO? – Sul percorso dell’Atalanta in questa stagione, così commenta Gian Piero: «Personalmente sono molto soddisfatto di quello che ha fatto l’Atalanta fino a oggi, siamo sempre stati nella zona alta della classifica. Sempre ottimi rapporti con il club e la società, io rispetto sempre le loro scelte. Quest’anno mi sono sentito spesso fuori luogo, e credo ci sarà qualcosa da rivedere, ma con tutto il rispetto che lega me a questa società». L’ANALISI – Sul match di stasera questo il pensiero di: «Prendere due gol in tre minuti è stato complicato.partita con tanta adrenalina, facendo cose che noi non siamo riusciti a ...

Missione compiuta per l'che a San Siro batte per 3 - 2 l'Atalanta nell'anticipo della 37/ma giornata di serie A ... Niente impresa a Milano per gli uomini dima resta l'alto livello della ...Con il passare dei minuti gli uomini diprovano una reazione e al 23' spaventano Onana ... Nella ripresa l'Atalanta sembra partire meglio, ma l'non ci sta e riprende subito in mano le ...Pasalic 6,5 : Funge da primo schermo a Brozovic, ma in 5 minuti l'trova i primi due gol ... Gian Piero5,5 : L'uno due nerazzurro gli spezza le gambe.

