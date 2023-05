(Di domenica 28 maggio 2023) Ancora una vittoria in due incontri e en plein completato perdelmaschile che conquista un posto nelladellaCup, competizione per squadre nazionali che ha vissuto la primaeliminatoria in questo week end. Gli azzurri hanno rispettato il pronostico battendo inlain due incontri, senza mai rischiare che il pronostico fosse stravolto. Nel primo incontro netta l’affermazione di Nicolai/Cottafava che hanno superato 2-0 (21-15, 21-15) la coppia Houmann/Mollgaard. Gara a senso unico e risultato mai in discussione. Meno semplice era, sulla carta, il compito di Ranghieri/Carambula che se la sono vista con Brinck/Abell, coppia danese ddiscreta esperienza nel ...

A disposizione dei turisti anche un campo dain sabbia.In Aggiornamento: Bibione (VE). L' Arenile di Bibione (VE) si prepara a vivere il momento clou di quest'inizio di stagione delitaliano. Oggi, sabato 27 maggio , si è infatti conclusa la seconda giornata delle Finali del Campionato Italiano per Società 2022/23 . Dopo l'apertura della manifestazione, andata in ...Presso il centro polivalente di corso Luigi Einaudi a Cortemilia, è avvenuta l'inaugurazione del nuovo centro sportivo che comprende un nuovo campo per il padel, un campo per ile anche un'area esterna polifunzionale utilizzabile dai bambini e dai ragazzi per diverse attività, tra cui anche il roller. Intorno ai nuovi campi allestiti, un'area verde con servizi ...

Beach volley, Nations Cup. L'Italia travolge in finale la Danimarca ad Heraklion e vola alla seconda fase OA Sport

Ancora una vittoria in due incontri e en plein completato per l'Italia del beach volley maschile che conquista un posto nella fase finale della Nations Cup, competizione per squadre nazionali che ha v ...Rosa di campioni per un appuntamento charity. Al Circolo Canottieri Aniene momento interamente dedicato alla raccolta sangue, a cura della Croce rossa italiana, posizionata con i ...