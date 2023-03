John Wick è morto? La risposta della produttrice (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo l'uscita di John Wick 4 i fan si chiedono se il personaggio interpretato da Keanu Reeves sia morto: ecco la risposta della produttrice John Wick 4 è arrivato nelle sale di tutto il mondo, il finale ha lasciato i fan del personaggio interpretato da Keanu Reeves scioccati. John Wick è veramente morto?, la domanda gira sui social. Erica Lee, uno dei tre produttori del film, ha risposto: 'Spero di no'. Il futuro del killer è incerto ma non è detto che Wick sia stato sepolto definitivamente. Mentre il franchise di John Wick continuerà con spin-off come The Continental, la serie prodotta dal canale streaming Peacock, e il film Ballerina con Ana De Armas, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo l'uscita di4 i fan si chiedono se il personaggio interpretato da Keanu Reeves sia: ecco la4 è arrivato nelle sale di tutto il mondo, il finale ha lasciato i fan del personaggio interpretato da Keanu Reeves scioccati.è veramente?, la domanda gira sui social. Erica Lee, uno dei tre produttori del film, ha risposto: 'Spero di no'. Il futuro del killer è incerto ma non è detto chesia stato sepolto definitivamente. Mentre il franchise dicontinuerà con spin-off come The Continental, la serie prodotta dal canale streaming Peacock, e il film Ballerina con Ana De Armas, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - toscani65652 : Il Delta amaro di Borghi e Lo Cascio, il ritorno di John Wick e altri 8 film da non perdere al cinema o in streamin… - levitwelve2 : John Wick saga che ho preso a cuore immediatamente, per trama, personaggi e regia - levitwelve2 : RT @Dulafive: Ho letto un 'troppo lungo'. Forse non ci siamo capiti: se John Wick dura quasi 3 ore, tu guardi quasi 3 ore. Se ne dura 6, ne… - UniMoviesBlog : John Wick 4: dal Box Office Italia arrivano altri 425 mila euro venerdì #JohnWick4 #BoxOffice -

