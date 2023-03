Putin: 'Pronti a sostenere piano cinese, se ok di Nato e Kiev'. Xi lo invita a Pechino (Di martedì 21 marzo 2023) È tutto incentrato sui rapporti economici l'incontro di oggi fra Xi Jinping e Putin. Una frase su tutte dal Cremlino fa capire l'aria: improbabile una conversazione telefonica fra Xi Jiping e Zelensky ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 marzo 2023) È tutto incentrato sui rapporti economici l'incontro di oggi fra Xi Jinping e. Una frase su tutte dal Cremlino fa capire l'aria: improbabile una conversazione telefonica fra Xi Jiping e Zelensky ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il piano di pace della Cina può essere preso come base per un accordo di pace quando l'Occidente e Kyiv saranno pro… - Salvitus1 : RT @Lantidiplomatic: ????????? 'Il piano di pace della Cina può essere preso come base per una soluzione pacifica del conflitto ucraino qua… - ItalyNowadays : Putin e Xi rafforzano l'asse, 'Pronti alla pace cinese'. - fisco24_info : Putin e Xi rafforzano l'asse, 'Pronti alla pace cinese': Patto sul nuovo ordine mondiale. Zelensky vuole sentire Pe… - Rosabianca123 : RT @putino: Il piano di pace della Cina può essere preso come base per un accordo di pace quando l'Occidente e Kyiv saranno pronti a farlo,… -