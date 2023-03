Di Maria convocato ma non ancora al meglio! La probabile formazione della Juventus – Sky (Di sabato 18 marzo 2023) Angel Di Maria nonostante i problemi fisici delle ultime ore è stato comunque convocato da Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani tra Juventus e Inter (vedi convocati). Ciò nonostante, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino resta in dubbio per una maglia da titolare. Di seguito la probabile formazione dei bianconeri. LA formazione – Massimiliano Allegri prepara la sfida con l’Inter tenendo conto delle assenze importanti e qualche acciaccato. Oltre Arkadiusz Milik e Kaio Jorge, il tecnico bianconero dovrà fare a meno anche di Alex Sandro, Miretti, Pogba e Moise Kean perché squalificato. Ci sarà, invece, Angel Di Maria, anche se non al meglio della condizione. Per questo motivo l’argentino resta comunque in ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Angel Dinonostante i problemi fisici delle ultime ore è stato comunqueda Massimiliano Allegri in vistasfida di domani trae Inter (vedi convocati). Ciò nonostante, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino resta in dubbio per una maglia da titolare. Di seguito ladei bianconeri. LA– Massimiliano Allegri prepara la sfida con l’Inter tenendo conto delle assenze importanti e qualche acciaccato. Oltre Arkadiusz Milik e Kaio Jorge, il tecnico bianconero dovrà fare a meno anche di Alex Sandro, Miretti, Pogba e Moise Kean perché squalificato. Ci sarà, invece, Angel Di, anche se non al megliocondizione. Per questo motivo l’argentino resta comunque in ...

