E' statoin via cautelare il professore di diritto dell'istituto Curie - Sraffa di Milano che aveva interrotto uno spettacolo per gli studenti nel giorno della memoria gridando "questa è la vostra ...È statoil professore dell'Istituto Curie - Sraffa di Milano che il 26 gennaio aveva interrotto lo spettacolo sullaaccusando gli attori di "ideologia". A deciderlo, in via cautelare, è stato l'...

Shoah, sospeso in via cautelare professore negazionista a Milano ... Agenzia ANSA

Sospeso il docente che ha contestato a teatro lo spettacolo sulla Shoah Orizzonte Scuola

Sospeso il prof negazionista che interruppe lo spettacolo sulla Shoah MilanoToday.it

Monumentalizzare la Shoah sfuggendo alla retorica La rivista il Mulino

Giorno della Memoria 2023: tanti nuovi libri da leggere Il Libraio

E' stato sospeso in via cautelare il professore di diritto dell'istituto Curie-Sraffa di Milano che aveva interrotto uno spettacolo per gli studenti nel giorno della memoria gridando "questa è la vost ...Nuovi sviluppi sul caso del docente che ha contestato lo spettacolo sullo Shoah. L'insegnante è stato sospeso dall'Ufficio scolastico territoriale.