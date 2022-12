Torino-Hellas Verona | riaperta la vendita dei biglietti

Toro.it

... ndr) riunitosi in data 29 dicembre 2022, ilFC comunica che tutti i biglietti del Settore Ospiti dello Stadio Olimpico Grandeper il matchVerona, acquistati entro il ..."IlFootball Club comunica che è riaperta la vendita dei tagliandi per il matchVerona (in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 14.30) ad esclusione del settore ospiti", si ... Sospesa la vendita dei biglietti per Torino-Hellas Verona Il centrocampo del Torino ha sicuramente bisogno di rinforzi come ripete Juric dall’estate perché senza più Pobega e Mandragora le soluzioni a sua disposizione sono ...Il difensore gialloblù, attraverso le pagine de L’Arena, manda un appello al popolo dell’Hellas Nessuna resa, ci si proverà fino alla fine: parola di Diego Coppola, chiamato da L’Arena a parlare della ...