Serie B | top e flop del girone d’andata | Frosinone nell’Olimpo | Venezia nel baratro

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il 2022 dellaB si è chiuso il 26 gennaio con il Boxing Day: ilè campione d’inverno, ma vediamo i top e idella stagione Il 2022 dellaB si è chiuso il 26 gennaio con il Boxing Day: ilè campione d’inverno, ma vediamo i top e idella stagione: TOP:, Reggina e la sorpresa Bari 1). Dopo la delusione dei playoff mancati nella scorsa stagione, la società ha confermato Grosso in panchina per il suo terzo anno in sella ai ciociari. Una scelta vincente per i frutti del lavoro triennale si stanno raccogliendo in questa favolosa annata. Unda protagonista per la società laziale con 39 punti conquistati e il titolo di campione d’inverno senza contare ...