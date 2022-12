Calciomercato.com

...00 Rubrica: 1 vs 1 - Danilo ore 12:20 Serie A: Sassuolo - Sampdoria (diretta esclusiva) ore 14:20 Serie A: Spezia -(diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 SKY) ore 14:20 Serie A:- ...Utd - Bournemouth CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Milan 12:30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 Spezia -14:30- Verona 16:30 Roma - Bologna 16:30 Lecce - Lazio 18:30 Cremonese - ... Torino-Atalanta: rimandato l'incontro per il riscatto di Miranchuk Il difensore: “Quella nerazzurra non è solo una squadra, è un modo di vivere, una cultura“ Alla ripresa del campionato l’Atalanta sfiderà lo Spezia dell’ex Mattia Caldara e per il canterano nerazzurro ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...