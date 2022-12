Milan | dubbio Maignan | si valutano i possibili sostituti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dopo il Mondiale le squadre di Serie A si preparano a tornare in campo e ilè in apprensione per le condizioni di Mike. Il portiere francese è da tempo alle prese con un problema al polpaccio che gli ha impedito di essere convocato da Deschamps e che rischia di compromettere anche il suo rientro in maglia rossonera. Secondo Tuttosportsi sottoporrà a degli accertamenti dopo l’Epifania e a quel punto si capirà se potrà tornare in campo in occasione della Supercoppa Italiana contro l’Inter. Se lo stop del portiere dovesse prolungarsi oltre quella data, Maldini e Massara sono pronti ad intervenire sul mercato. InfortunioI nomi che circolano sono quelli di Guglielmo Vicario dell’Empoli o Alessio Cragno, di proprietà del Cagliari. Vicario è il portiere ...

