Ciclocross | Superprestige Diegem 2022 | orario | programma | tv | streaming Nuova sfida tra Van Aert e Van der Poel!

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ancora una volta quest’oggi potremo assistere a un’altra emozionanteper ilcon i migliori corridori in campo internazionale che si affronteranno neldi: dopo la gara a dir poco spettacolare di ieri (di Heusden-Zolder), si torna subito a gareggiare, un calendario natalizio dia dir poco fitto. Sarà ancora una volta protagonista latra Wout vane Mathieu van der Poel, senza tralasciare corridori come Thomas Pidcock o Eli Iserbyt; la gara maschile è inalle ore 20:45, preceduta da quella femminile (alle ore 19:00) che offre altrettanti spunti vista la startlist d’eccellenza (dove spiccano le olandesi Puck Pieterse e Lucinda Brand e ...

Eurosport IT

A pochi giorni di distanza si rinnova il duello tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel: a Zolder però, nella tappa odierna del, si impone il corridore belga. Già il primo giro marca la differenza tra i rivali e il resto dei corridori, con Van der Poel che preme sull'acceleratore: sono pane per i suoi denti i ...1 VAN AERT Wout 28 2 VAN DER POEL Mathieu 27ALPECIN - DECEUNINCK 3 VAN DER HAAR Lars 31BALOISE TREK LIONS 4 PIDCOCK Tom 23 5 VANTHOURENHOUT Michael 29PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 6 NIEUWENHUIS Joris ... Superprestige - Mathieu van der Poel perde il pedale in volata, vince Wout van Aert: rivivi il pazzo finale di Zolder Splendido duello tra i due grandi rivali: Van der Poel sbaglia due volte nel finale e lascia via libera al belga ...Il meglio del Ciclocross corre a pieno ritmo. E come in tutte le occasioni la corsa la fanno i soliti due, Van Der Poel e Van Aert con Pidcock terzo incomodo. Oggi, nella quinta prova del Superprestig ...