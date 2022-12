Ternana - Genoa | disordini fuori dallo stadio | daspo per nove tifosi rossoblù - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

I tifosi genoani si sarebbero avvicinati alle recinzioni esterne, col volto coperto e armati di oggetti contundenti, per cercare lo scontro con la tifoseria ......00 Benevento - Perugia 15:00 Cagliari - Cosenza 15:00 Como - Cittadella 15:00 SPAL - Pisa 15:00 Südtirol - Modena 15:00 Venezia - Parma 18:00 Frosinone -20:30 Bari -BASKET - LEGA ... Ternana-Genoa: disordini fuori dallo stadio, daspo per nove tifosi rossoblù I tifosi genoani si sarebbero avvicinati alle recinzioni esterne, col volto coperto e armati di oggetti contundenti, per cercare lo scontro con la tifoseria locale ...Ancora fermi ai box gli infortunati di lungo corso Donnarumma e Capuano. Lavoro a parte, invece, per Corrado e Rovaglia ...