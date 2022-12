Israele | sulla riforma della ‘legge del ritorno’ si scontrano gli interessi di due comunità ebraiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) di Claudia De Martino Il sesto governo Netanyahu non si è ancora insediato e già suscita una profonda diffidenza nella diaspora per la proposta avanzata dai partiti religiosi dire la “Legge del Ritorno” in senso maggiormente restrittivo. I tre partiti religiosi al governo – i due partiti ultraortodossi UTJ, il Partito UnitoTorah, e Shas, il partito haredi mizrahi, insieme al partito dei Sionisti Religiosi (ha-Zionut ha-datit), oggi fortemente in crescita – hanno infatti annunciato la loro intenzione di emendare la “Legge del Ritorno” nella sua versione del 1950, successivamente modificata nel 1970, che attualmente prevede il conferimento immediato – nell’arco di 24 ore dall’ingresso nel Paese –nazionalità israeliana a tutti coloro che desiderino immigrare in, che non pratichino già altra ...