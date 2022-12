Ucraina | Biden a Zelensky | Non sarete mai soli

Agenzia ANSA

Dall'incontro trae Zelensky, "è assolutamente chiaro il messaggio inviato, anche alla Russia. L'Occidente non lascerà sola l'. L'obiettivo è la pace, ma non si pensi di logorare l'Occidente, perché non si ...Secondo un funzionario dell'amministrazione, ci vorranno 'alcuni mesi' per addestrare le forze ucraine a usarli Zelensky al Congresso Usa: 'L'Ucraina è viva e combatte, non ci arrenderemo mai' 'L'Ucraina non sara' mai sola'. E' quanto ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante la conferenza stampa congiunta al ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato negli Stati Uniti, alla base militare di Joint base Andrew non lontano da Washington.