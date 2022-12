Procura FIGC | UFFICIALE | 'Riapriamo processo plusvalenze per Juve | Napoli e gli altri club Nuove indagini'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, laFederale ha proposto un ricorso per revocazione avverso alla sentenza di proscioglimento...

Ladella Federcalcio, ai sensi dell'art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva della, ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del ...Evidentemente, laguidata da Giuseppe Chinè ha rinvenuto nella lettura dei documenti forniti dalladi Torino nuovi elementi in grado di riaprire il caso. La Corte avrà ora 30 giorni ... Juve, plusvalenze: la procura Figc riapre il fronte. Coivolte altre otto società “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale esaminati i documenti e gli atti istruttori dell’indagine penale ‘Prisma’ trasmessi dalla ...La procura ha dunque evidentemente rinvenuto nella lettura dei documenti forniti dalla procura di Torino nuovi elementi in grado di riaprire il caso.