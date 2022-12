Ancora urla fuori dalla Casa | ma questa volta contro Antonella | “Vergognati”

Corriere Milano

Fatto sta che - l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio come sappiamonon c'è, ma ... Soprattutto però per Morniroli 'vendetta' l'eliminazione dell'aggettivo 'congruo' dall'offerta ...Il suo è un Batman dolente , con un malessere intenso che arriva da lontano ein silenzio in ... un Cruise sbruffone che sul volto da quasi sessantenne hala smorfia simpaticamente gradassa ... Un giorno alla Mangiagalli, la «fabbrica dei neonati» di Milano: urla, magia (e fino a 4 parti all'ora) Dopo le urla di avvertimento a Donnamaria nei confornti di Tavassi, sono arrivate quelle contro Antonella Fiordelisi.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...