Sono sotto l’albero i dischi dei maggiori artisti italiani e stranieri

(Di lunedì 19 dicembre 2022) MILANO – Per questo Natale ecco i consigli per istrenna da metteredicome Loredana Bertè, Mina, Alice, Vasco Rossi, Francesco Guccini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Marco Masini, Ron, Nek, Enzo Avitabile, Franco Mussida, Jovanotti, Tananai, Andrea Bocelli, Joss Stone, solo per citarne alcuni, che hanno realizzato degli album, in alcuni casi, molto particolari. È il caso dell’esclusivo cofanetto “Reloaded 1974 to 1983” che racchiude i primi dieci anni della carriera discografica di Loredana Bertè, con ben nove cd di 95 canzoni: i primi ottogli album originali, mentre il nono contiene gioielli finora nascosti; l’unicità del box è rappresentata da due brani e un provino inediti, oltre a quattordici brani extra e rarità, tra cui versioni alternative di canzoni già ...

