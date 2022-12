Napoli | Meret | «Ripartire bene sarà un segnale alle avversarie»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 dicembre 2022), le parole di: «l’importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla ripresa» Alex, portiere del, ha parlato a Sky Sport. Di seguito le sue parole CABALA: ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDO ECAMPIONE D’ITALIA – «L’Argentina ha ottenuto una gran vittoria, secondo me meritata per quello che ha dimostrato durante tutta la partita. Speriamo di poter ripetere quello che è già successo, noi ce la metteremo sicuramente tutta e continueremo a fare quello che abbiamo fatto nella prima parte per restare là davanti e provare ad arrivare primi». PRESSIONE – «Quella c’è sempre, l’importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla prima di campionato. Stiamo lavorando per ...