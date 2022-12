Volley | Superlega 2022 2023 | Civitanova vince ancora | battuto Taranto in tre set Bene anche Modena

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tutto facile per la Cucine Lube, che si impone in tre set nella prima giornata di ritorno della regular season didimaschile contro il Gioiella Prisma. Inizio del primo parziale com, con i padroni di casa che firmano il break sull’11-9 rimanendo avanti fino al 25-20 finale. I ragazzi di Blengini sono in vantaggioper tutta la prima parte del secondo set fino al pareggio degli ospiti sul 16-16, ma riescono ad avere la meglio sul finale chiudendo sul 25-22. Grande battaglia nel terzo set: dal 4-4 la Lube è avanti fino al 17-17, conche trova il break sul 19-21 ma si fa recuperare sul 24-24 dando vita a una fase finale spettacolare, conche ...

... consolidando la leadership ingrazie all'MVP Plotnytskyi. Per Monza Grozer in difficoltà,... Sembra finita ma c'è un sussulto di Galassi (positivo nella serata) e il Veroaccorcia 22 - ...Tutto facile per la Cucine Lube Civitanova , che si impone in tre set nella prima giornata di ritorno della regular season di2022/2023 dimaschile contro il Gioiella Prisma Taranto . Inizio del primo parziale combattuto, con i padroni di casa che firmano il break sull'11 - 9 rimanendo avanti fino al 25 - 20 ...Tutto facile per la Cucine Lube Civitanova, che si impone in tre set nella prima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile contro il Gioiella Prisma Taranto ...Foto di fonte Emma Villas Siena. Il ritorno, dopo quindici giorni di pausa, alle competizioni nazionali è subito vincente per l’Itas Trentino, a segno questo pomeriggio al PalaEstra di Siena nel match ...