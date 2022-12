LA NAZIONE

Secondo la classifica di Unc, l'Unione nazionale consumatori, è Pistoia la cittàcon i maggiori rincari: l'annua a novembre 2022 si attesta al +13%L'Istat conferma le stime dell'per novembre: a meno di un mese dalla fine di un 2022 tristemente caratterizzato dallo ... Trentino Alto Adice econ 4.325, 4.208 e 4.236 euro di ... Inflazione, Toscana settima in Italia per i rincari con una stangata da oltre 2.600 euro Export: Coldiretti Toscana, inflazione euro zona e guerra non fermano agroalimentare nel mondo (+13,8%%), conflitto dimezza esportazioni verso Russia e Ucraina ...Secondo la classifica di Unc, l'Unione nazionale consumatori, è Pistoia la città toscana con i maggiori rincari: l'inflazione annua a novembre 2022 si attesta al +13% ...