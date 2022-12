Ue | sinistra e Qatargate | se Adenauer e De Gasperi potessero vedere lo schifo delle mazzette…

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Quello che siamo. Siamo “schifati”, passatemi il termine, lo saremo ancor di più perché siamo solo all’inizio di una vicenda che porterà alla luce, questa almeno è a speranza, tutto il torbido che galleggia sul dorato mondo della politica europea. Siamo però anche ciechi e sordi, evidentemente, addirittura oserei dire “collusi” se non fosse per le attenuanti generiche che si devono concedere a chi evidentemente spesso, troppo spesso, non è capace di intendere e di volere. Quel che emerge dal “” all’Europarlamento ci vede comunque corresponsabili, come società civile che non reagisce, che non si interessa, che non partecipa. LEGGI ANCHE Tangenti Qatar alla Ue: ex parlamentare Pd fermato con 500mila euro in contanti, coinvolti altri 3 italiani, lacade dal pero. Ma ...