BCL | al Banco di Sardegna Sassari non basta Jamal Jones | Dijon sbanca il PalaSerradimigni

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ildinon trova il bis in Basketball Champions League e dopo il successo contro il PAOK mateco (k.o. in serata per 85-88 contro l’Unicaja Malaga) cede il passo 72-85 alal Bourgogneperdendo così l’opportunità di abbandonare l’ultimo posto del Gruppo G. Alla formazione allenata da coach Bucchi non sonoti i 19 punti di, i 12 punti e 6 rimbalzi di Bendzius e gli 11 a testa di Stephens e Kruslin per avere la meglio su una formazione francese trascinata da Holston (21 punti e 5 assist), McDuffie (17 punti e 5 rimbalzi) e Ware (12 punti). Avvio spumeggiante da una parte e dall’altra con le squadre che non esitano ad attaccare nei primi secondi dell’azione e ad alzare fin da subito i ritmi di ...

Ora per andare avanti inildeve assolutamente vincere martedì prossimo a Malaga e sperare che il Paok Salonicco perda contro Digione. In mezzo ci sarà il campionato, con l'anticipo ......prova la rimonta ma non ha più energie e non trova alternative. Per passare adesso serve un'impresa a Malaga, sperando nel successo dei francesi contro il Paok. LE STATISTICHE COMPLETE G5...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Prestazione onorevole per la Dinamo Sassari in BCL, che tuttavia si deve arrendere al JDA Dijon, ed ora la qualificazione sarà un'impresa ...