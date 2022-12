Ottavo successo di fila per l’Accademia SPAL contro l’Imolese

(Di martedì 13 dicembre 2022) Continua a vincereche batteper 3-1, conquistando l’consecutivo che rafforza sempre di più il primato in classifica delle biancazzurre. Le ragazze di mister Panico passano in vantaggio al 21? con la rete di Tinelli che trasforma un calcio di rigore conquistato da Hassanaine, il cui tiro verso la porta è stato intercettato da un’avversaria con la mano. In apertura di ripresa pareggia, nuovamente su calcio di rigore fischiato dal direttore di gara per un intervento falloso di Grecu. Dal dischetto va la rossoblù Finottello, che spiazza Italiano e realizza l’1-1. Nel finale, poi,trova i gol della vittoria: all’86’ va a segno Barison con una precisa conclusione dal limite dell’area, ...

