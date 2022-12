Ultimo cantante | perché si chiama così? Chi l’ha lanciato? Come è diventato famoso?

Newsby

...' di. 'Comunicazione importantissima, si aggiunge un'altra data. 3 date allo stadio Olimpico e abbiamo aggiunto la data zero!' scrive ilromano sul suo profilo Instagram. Quindi, ...Per la prima volta, quindi, Firenze potremo ascoltare anche i brani di Jordi , il loroalbum,... Leggi anche - > Adam Levine: le curiosità suldi She Will Be Loved Secondo molti ... Ultimo, la famiglia si allarga, l’annuncio e la foto: “Benvenuto” Scritto da Cosimo Merolla – in arte “Cosimo Livello Alto” – e interpretato dallo stesso cantautore e dal cantante partenopeo Nello Amato. (https://www.youtube.com/watchv=Aa74CFu7gws) “Durante il peri ...Successo annunciato e confermato per l’evento Christmas Village organizzato dalla società Eventitalia, oltre 40mila le presenze di pubblico registrate alla Mostra d’Oltremare ...