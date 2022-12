Al Riva di Sarnico “ponte” tra produttori e studenti “per il futuro del Sebino”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 dicembre 2022) Imprenditori in cattedra e, per una sera, anche a tavola. Un modo per avvicinarsi ancora di più agli– impegnati in sala e in cucina – quale occasione di contatto e segno di collaborazione con il mondo industriale. “A voi e a noi tutti appartiene ildel” dice il neo presidente dell’AssociazioneGuarnizioni del, Massimo Parzani. Oltre 40 aziende del distretto della gomma/PTFE del– che conta 400 aziende tra Bergamo e Brescia, dà lavoro a 4500 addetti, fattura più di 2,5 miliardi di euro con un export che registra un +24,3% rispetto ai livelli pre-pandemici – unite da una visione d’intenti comune finalizzata a tracciare uno sviluppo sostenibile per l’economia e ildel territorio. Unimportante ...