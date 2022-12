(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoche investe tutta la Campania ha già prodotto ai suoi primi problemi: a partire dal primo pomeriggio sono stati sospesi tutti i collegamenti con la terra ferma con i mezzi veloci, aliscafi, catamarani sia tra Napoli ee viceversa che da, Sorrento e Castellammare e viceversa. Le previsioniche annunciavano un peggioramento in corso hanno creato immediatamente una serie disull’isola e tra questi la chiusura anticipata deglipubblici e quella diedili ed artigianali poiché il personale temeva di dover trascorrere la notte a, senza saper dove andare poiché sono quase tutte chiuse le piccole attività ricettive come ...

anteprima24.it

Ci sono anche voragini, auto danneggiate e tantia causa del maltempo. Due i grossi alberi ... Il servizio trasporto trae Sorrento è sospeso.La tempesta è durata l'intera notte ma è andata man mano scemando verso l'alba, quando si è calmato tanto che è stato possibile far effettuare la partenza dadelle prime navi per gli ... Disagi a Capri per l'allerta meteo, chiudono uffici e cantieri Abbondanti nevicate in Appennino oltre i 1000m. ORE 16:30 AGGIORNAMENTO GENERALE. Continuata a piovere sulla Campania, martoriata dal maltempo durante la mattinata. Si continua a cercare i dispersi tr .... Dall’alba situazione migliorata, ancora fermi gli aliscafi. La scorsa notte Capri per diverse ore è stata investita da una potente burrasca, con una mareggiata che ha flagellato le cose su tutti i v ...