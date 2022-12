Con Nordio si volta pagina sulle intercettazioni selvagge

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 dicembre 2022)come Nerone: abbiamo letto anche questa enormità fra i commenti sulla riforma della giustizia annunciata dal Guardasigilli, che sarebbe il frutto avvelenato di una furia iconoclasta contro le istituzioni di garanzia, come se la separazione delle carriere non fosse la regola in molti Stati di diritto, e come se l'obbligatorietà dell'azione penale non fosse scaduta a vuoto simulacro per consentire al partito delle procure di selezionare le notizie di reato e colpire a proprio piacimento gli avversari politici. Lo scandalo Palamara nella testa dei giustizialisti è già stato cancellato, anzi non è mai esistito, nonostante le sue indiscutibili evidenze e la carica eversiva di una parte militante della magistratura che ha usato l'ordine giudiziario come un grimaldello per soppiantare la volontà popolare. Che la giustizia italiana sia da riformare in profondità, e che ...