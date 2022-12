In Iran la polizia spara a viso | seno e genitali delle manifestanti L’inchiesta del Guardian

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Le forze di sicurezzaianeno da distanza ravvicinata alle donne, durante le proteste contro il regime di Teheran, colpendole al volto, agli occhi, al petto e ai. A rivelarlo sono alcuni medici e infermieriiani intervistati dal. Gli operatori sanitari, che curano i pazienti in segreto per evitare l’arresto, hanno riferito al giornale britannico di aver notato che le donne spesso arrivano con ferite diverse da quelle degli uomini. «Arrivano da noi colpite da proitettili nelle gambe, nelle natiche e sulla schiena», hanno raccontato. Insieme ai racconti forniti, il personale medico intervistato ha anche fornito alle fotoferite visibili sul corpo dei, sottolineando come i colpi agli occhi di ...

spara ai genitali delle manifestanti Dure condanne sono arrivate anche dalla Francia, dalla Germania e dalla Gran Bretagna. Teheran è a sua volta tornata a criticare l'Ue: 'L'Europa ...'Ali Khamenei non sta mostrando leadership' approfondimento, media GB:spara ai genitali delle manifestanti Sulla leadership della guida suprema Ali Khamenei, la scrittrice si interroga: ...Impiccato all'alba a poco più di un mese dalla condanna a morte. Mohsen Shekari, di 23 anni, era stato arrestato per aver partecipato alle proteste anti governative che scuotono ...L’Iran ha annunciato di aver giustiziato il primo prigioniero ufficialmente condannato per un presunto crimine in seguito alle proteste ...