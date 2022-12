Calcio | Fiorentina Biraghi ' Popolo viola meraviglioso ed esigente'

LA NAZIONE

Essere leader è una cosa che ti viene da dentro", ha proseguito il laterale sinistro della. "Ci sono i leader cosiddetti 'silenziosi', che non parlano ma che rispondono con i fatti. Ci ......sulle pagine de La Repubblica è apparsa una lunga intervista all'esterno dellaJohnathan ... Il mio papà decise di iscrivermi alla scuoladi Bondy. Lì ho conosciuto Mbappè, sono ... Fiorentina, in campo per Andrea. Quando il calcio splende di solidarietà 'Fare il capitano significa avere la leadership in campo e fuori'.FIRENZE (ITALPRESS) - 'Sono leader di un gruppo, sono il capitano di una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...