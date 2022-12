L’infanzia non facile di Kudus che si è salvato grazie al pallone

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tra le sorprese di questo Mondiale in Qatar 2022 c’è sicuramente il trequartista del Ghana. Nelle ultime ore La Nacion ha pubblicato un articolo sulla storia del giocatore:diè nato in un ambiente pericoloso, nell’agosto del 2000. A Nima, una zona di Accra, la capitale del Ghana. Il mix etnico e religioso prodotto dalla presenza di immigrati dal nord della Nigeria e del Burkina Faso, insieme alla privazione economica, ha generato la comparsa di bande e piccoli cartelli che fanno delle strade un campo di combattimento. Mariama, la mamma di, lavorava al mercato principale della zona e fin da giovanissimo il piccolodivideva le ore libere tra la bancarella della mamma e le strade dove giocava a. Pian piano il suo mancini ...

Vita

...celebrare la 33esima Giornata Mondiale sui diritti dell'... quello di novembre, che ha visto'Unicef attraverso i suoi ... si stanziano finanziamenti per finanziare'emergenza masi ......per servizi verso la prima(nidi e scuole d'), ... c'è anzitutto'incremento del benessere organizzativo tra ... i problemisi risolvono. Il percorso delle politiche familiari della ... La Commissione Infanzia che ancora non c'è