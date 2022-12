Meloni | L' Abruzzo esempio di territorio di straordinarie potenzialità

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Pescara - "L'Italia è un mosaico di territori dalle. Ogniha energie e risorse che meritano di essere conosciute, valorizzate e soprattutto messe in rete". Così la presidente del Consiglio Giorgiain un intervento di saluto all'Economy summit, alla sua seconda edizione, in programma oggi e domani a Pescara. "L'- sottolinea la premier - ne è un: è al centro dell'Italia, gode di una posizione strategica unica, è la "regione verde d'Europa", ha un patrimonio naturalistico che unisce mare e montagna e che le consente di offrire un turismo accessibile, di qualità e sostenibile, è unvotato anche all'industria di settore organizzata in filiera, come ad...

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, in un passaggio del suo messaggio di saluto alla seconda edizione dell'Economy Summit. "Perche' ogni euro speso in investimenti e ...... Giorgia, in un passaggio del suo messaggio di saluto alla seconda edizione dell'Economy Summit. "Un progetto strategico - ha rimarcato- che coinvolge altre tre Regioni, le ...Messaggio del presidente del Consiglio per la seconda edizione dell'Abruzzo Economy Summit: l'Italia è un mosaico di territori dalle ...«Quello che intendiamo fare alla guida della Nazione è dare forma e sostanza ad una visione di medio e lungo periodo capace di costruire l'Italia del dopodomani e che sappia immaginare un futuro per i ...